Aggredisce selvaggiamente l' ex poi l' accoltella davanti alla casa di accoglienza | arrestato dopo la fuga ad Ascoli

Un uomo è stato arrestato ad Ascoli dopo aver aggredito selvaggiamente l'ex compagna e averla accoltellata davanti a una casa di accoglienza. L'episodio si è verificato ieri, quando gli agenti della squadra mobile sono intervenuti e hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. L’individuo, dopo aver tentato la fuga, è stato fermato e portato in custodia.

ASCOLI Un’escalation di violenze che per poco non si è trasformata in tragedia. Gli agenti della squadra mobile di Ascoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un uomo di 41 anni, residente in provincia di Frosinone, accusato di tentato omicidio aggravato ai danni della sua ex convivente, una donna di 53 anni. Il ferimento L’episodio risale alla mattina del 24 febbraio scorso, quando la vittima si è presentata al pronto soccorso dell’ospedale Mazzoni in condizioni gravissime. La donna era stata brutalmente aggredita e colpita con diverse coltellate all’addome, all’esterno della casa di accoglienza dove si era rifugiata per sottrarsi alle violenze domestiche che era costretta a subire. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Aggredisce selvaggiamente l'ex, poi l'accoltella davanti alla casa di accoglienza: arrestato dopo la fuga ad Ascoli Articoli correlati Secondigliano, accoltella un fratello e poi aggredisce l’altro: arrestato 38enneMomenti di forte tensione a Secondigliano, quartiere della zona nord di Napoli, dove una discussione in ambito familiare si è trasformata in un... Torre di Santa Maria, accoltella l’amico dopo la lite in casa: arrestatoTorre di Santa Maria, 4 marzo 2026 – Da qualche tempo vivevano insieme in una casa della frazione Zarri di Torre di Santa Maria, piccolo comune della...