Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Fermo, nonostante il divieto di avvicinamento e il codice rosso per maltrattamenti in famiglia. Nonostante le restrizioni, si è recato presso l'abitazione della moglie, tentando un'aggressione verbale. L’intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione si aggravasse, confermando l’importanza di rispettare le misure di tutela previste dalla legge.

Fermo, 21 gennaio 2026 - Nonostante fosse stato attivato il codice rosso per maltrattamenti in famiglia e fosse stato disposto il divieto di avvicinamento alla vittima, si è presentato a casa della moglie per aggredirla verbalmente. Per questo motivo, nel quadro delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno della violenza di genere, che vede spesso coinvolti membri del medesimo nucleo famigliare, i carabinieri della Sezione radiomobile di Fermo hanno arrestato un fermano di 30 anni. Il giovane, come detto, incurante della misura cautelare emessa il 27 novembre 2025 nei suoi confronti dal tribunale di Fermo, con la quale ne è stato disposto l’allontanamento dall’abitazione familiare e il divieto di farvi ritorno, nonché la prescrizione di non avvicinarsi alla persona offesa - nel caso di specie la madre - si è recato presso l’abitazione della donna con la quale si è consumato un accesso alterco, interrotto dal repentino intervento dei militari dell’Arma. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Litiga con la moglie nonostante codice rosso e braccialetto elettronico: arrestato 30enne

