Agenzia delle Entrate il trasloco è un salasso

Il trasferimento degli uffici dell’Agenzia delle Entrate dall’attuale sede di via Aldo Moro al nuovo immobile di Civitanova Alta comporta costi significativi. Il Comune dovrà investire circa 700.000 euro per adeguare l’ex tribunale alle esigenze degli uffici, che utilizzeranno l’immobile in comodato gratuito. Questa operazione rappresenta un importante intervento infrastrutturale, con impatti economici e organizzativi per la comunità locale.

Al Comune costerà 700.000 euro sistemare l’ex tribunale di Civitanova Alta per consentire il trasloco, dalla attuale sede di via Aldo Moro, degli uffici dell’Agenzia delle Entrate che utilizzerà in comodato gratuito lo spazio messo a disposizione. L’edificio è l’ex convento di San Francesco, in piazza XXV Luglio. Una struttura di interesse storico, tutelata, e fino al 2013 utilizzata come sede distaccata del Tribunale di Macerata mentre ancora nel settembre del 2022 il seminterrato era usato come archivio del Tribunale. Dopo la soppressione degli uffici giudiziari l’edifico è rimasto inutilizzato, anche se alcuni locali del piano terra ospitano oggi gli uffici della Delegazione comunale, lì trasferiti dopo il terremoto del 2016 che ha danneggiato la sede centrale di piazza Libertà, sgomberata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

