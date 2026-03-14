Agenda Nord DM 176 scaricabili 29 documenti pronti all’uso | dall’affidamento agli atti inziali dagli avvisi per esperti agli incarichi DS e DSGA

Giorno 6 aprile 2026 online per gli abbonati a "Gestire la scuola" 29 documenti utili per l'Agenda Nord, già pronti all'uso. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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