Trentola Ducenta documenti falsi pronti all’uso | arrestato 55enne

In un’operazione dei Carabinieri a Trentola Ducenta, è stato arrestato un uomo di 55 anni trovato in possesso di documenti falsi, tra cui carta d’identità e tessera sanitaria. L’indagine ha evidenziato la produzione e il possesso di documenti di identificazione contraffatti, pronti all’uso. L’intervento si inserisce nelle attività di contrasto alla falsificazione di documenti e alla criminalità locale.

Carta d'identità e tessera sanitaria false, complete di foto e pronte all'uso. È quanto hanno scoperto i Carabinieri a Trentola Ducenta nel corso di un controllo che ha portato all'arresto di Francesco Bamundo, 55enne già noto alle forze dell'ordine, accusato di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. L'intervento è scattato nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, in via Circumvallazione, dove i militari della Stazione di Trentola Ducenta hanno eseguito una perquisizione domiciliare. All'interno dell'abitazione sono stati rinvenuti una carta d'identità elettronica e una tessera sanitaria intestate a un 64enne residente ad Aosta, ma con la fotografia del soggetto sottoposto a controllo.

