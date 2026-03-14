Affari Tuoi clamorosa rivolta di De Martino contro il Dottore | Questo è troppo

Durante una puntata di Affari Tuoi, Stefano De Martino ha interrotto il gioco per esprimere un forte disappunto nei confronti del Dottore, usando parole dure e un tono deciso. La scena si è svolta nello studio del programma, dove i protagonisti principali sono De Martino, il Dottore e Herbert Ballerina. La tensione tra i partecipanti ha attirato l’attenzione di pubblico e telecamere.

Siamo ancora qui, nello studio di Affari Tuoi. Il regno di Stefano De Martino, del Dottore e di Herbert Ballerina. Il game-show campionissimo in termini di share, il tempio dove si sfida la sorte a suon di pacchi. La puntata in questione, rigorosamente in onda su Rai 1, è quella di venerdì 13 marzo. Al centro della serata c’è Maria, tecnico di laboratorio di Sassari, ovviamente in rappresentanza della Sardegna, in gara accanto al compagno Marco, impiegato nel settore bancario. L’avvio è subito nel segno dell’ironia, perché la concorrente si presenta con grande sicurezza e De Martino punzecchia il Dottore: "Ma non sarà troppo?" Poi rincara, scherzando: " Annulliamo la partita? ". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Affari Tuoi, clamorosa rivolta di De Martino contro il Dottore: "Questo è troppo" Articoli correlati Affari Tuoi, Stefano De Martino minaccia di andarsene. Il Dottore sbanca a CapodannoDopo la consueta pausa di Capodanno, Stefano De Martino riparte con Affari Tuoi. Affari Tuoi, De Martino avverte il Dottore: “Deve stare attento”. Un “finale adrenalinico”Ci ha provato fino alla fine a difendere l’ambito bottino, ma all’ultimo si è dovuta “arrendere” all’offerta del Dottore. Approfondimenti e contenuti su Affari Tuoi Affari Tuoi, Rai rimuove il post su Martina Miliddi: bufera per la frase fuori luogoCaos social per un post della Rai su Martina Miliddi ad Affari Tuoi. Commento rimosso dopo le accuse di sessismo. Ecco cosa è successo ... mondotv24.it Ad Affari Tuoi la clamorosa partita di Anna, Herbert Ballerina al notaio: Non è mai successo, annulliamolaAnna ad Affari Tuoi chiude una partita rocambolesca: dopo un inizio disastroso, per il quale tutti sono rimasti increduli, è riuscita ad arrivare con ... fanpage.it