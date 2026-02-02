Affari Tuoi De Martino avverte il Dottore | Deve stare attento Un finale adrenalinico

De Martino si rivolge al Dottore con un avvertimento: “Deve stare attento”. La sfida si è conclusa con un finale adrenalinico, dove De Martino ha tentato di difendere il suo bottino fino all’ultimo momento, ma alla fine ha dovuto arrendersi all’offerta del Dottore. La tensione era palpabile, e il pubblico ha assistito a un’ultima, intensa scena di gioco.

Ci ha provato fino alla fine a difendere l’ambito bottino, ma all’ultimo si è dovuta “arrendere” all’offerta del Dottore. Non che 80.000 euro siano spiccioli di poco conto. Affari Tuoi ha visto in scena una puntata molto fortunata, con una tripletta inedita di pacchi rossi dal valore alto e una concorrente, Irene, che ha giocato seguendo l’istinto e qualche consiglio direttamente dal mondo onirico. Stefano De Martino ha avvisato sin da subito il Dottore, percependo un’aura positiva attorno alla farmacista marchigiana, in coppia con la sorella Giulia. Una partita dal “finale adrenalinico”. Irene dalle Marche gioca una partita fortunata. 🔗 Leggi su Dilei.it

Dopo la pausa di Capodanno, Stefano De Martino riprende la conduzione di Affari Tuoi, pronto a iniziare il nuovo anno.

