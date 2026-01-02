affari tuoi stefano de martino minaccia di andarsene il dottore sbanca a capodanno

Dopo la pausa di Capodanno, Stefano De Martino riprende la conduzione di Affari Tuoi, pronto a iniziare il nuovo anno. La prima puntata del 2024, trasmessa giovedì 1 gennaio, anticipa lo speciale del 6 gennaio dedicato all’estrazione dei numeri vincenti della Lotteria Italia. La trasmissione si inserisce nel palinsesto televisivo come appuntamento stabile, offrendo intrattenimento e aggiornamenti sugli eventi di inizio anno.

Dopo la consueta pausa di Capodanno, Stefano De Martino riparte con Affari Tuoi. Giovedì 1 gennaio, il game show inaugura l’anno con una nuova puntata che sembra condurre rapidamente verso lo speciale del 6 gennaio in cui verranno estratti i numeri dei biglietti vincenti della Lotteria Italia. A fare da spalla al conduttore è ancora una volta il fedele Herbert Ballerina, che stavolta però non si risparmia proprio. Affari Tuoi, la partita di Consuelo da Trieste. Protagonista della serata è Consuelo, conosciuta anche come Pippi Calzelunghe, cassiera di un supermercato di Trieste, accompagnata dal padre Maurizio, pensionato, nel ruolo di consigliere. 🔗 Leggi su Dilei.it

