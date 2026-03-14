Aesys | 2000 pannelli per il Regno Unito 30 milioni di euro

La società bergamasca Aesys sta per consegnare oltre duemila pannelli informativi destinati alla rete autostradale del Regno Unito, con un investimento di circa 30 milioni di euro. La commessa riguarda la produzione e l’installazione di dispositivi digitali che verranno distribuiti lungo le strade britanniche. La consegna dei pannelli è prevista a breve e rappresenta un’operazione importante per l’azienda.

La società bergamasca Aesys si accinge a realizzare oltre duemila dispositivi di informazione per la rete autostradale del Regno Unito. L’accordo con National Highways vale circa 30 milioni di euro e si estenderà fino al 2031. Questa commessa non è un evento isolato, ma rappresenta l’evoluzione di una collaborazione iniziata anni fa con il programma RIS2. La fornitura attuale rientra nella Road Investment Strategy 3, un piano governativo che copre il periodo dal 2026 al 2031. Oltre ai pannelli principali, l’azienda riceverà anche un ordine aggiuntivo di oltre 300 display. Questi ultimi erano stati inizialmente assegnati a un concorrente europeo che ha fallito nel rispettare le scadenze contrattuali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aesys: 2000 pannelli per il Regno Unito, 30 milioni di euro Articoli correlati Aesys realizzerà oltre duemila pannelli informativi per le autostrade inglesi: commessa da oltre 30 milioniAesys, azienda bergamasca specializzata nella progettazione e produzione di sistemi informativi a LED e LCD per il trasporto ferroviario, il... "Buco da 30 miliardi": l'allarme militare che scuote il Regno UnitoLondra rischia di non poter onorare gli impegni militari annunciati senza un aumento di 28 miliardi di sterline per la difesa Possibili problemi in...