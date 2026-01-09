Un nuovo rapporto evidenzia un deficit di circa 28 miliardi di sterline nel bilancio militare del Regno Unito, mettendo in discussione le recenti ambizioni di rafforzamento delle forze armate. Nonostante gli impegni del governo di Keir Starmer a incrementare la spesa militare, fonti interne al Ministero della Difesa segnalano possibili difficoltà nella realizzazione di tali obiettivi. La situazione solleva interrogativi sulla sostenibilità delle strategie di difesa del paese nei prossimi anni.

Possibili problemi in vista per il Regno Unito. Nonostante i piani annunciati dal governo di Keir Starmer per aumentare la spesa militare e rafforzare le capacità delle forze armate, fonti interne al Ministero della Difesa di Londra segnalano un deficit stimato di 28 miliardi di sterline per i prossimi anni. L’avvertimento è arrivato a mezzo stampa proprio mentre Londra si stava preparando a lanciare nuove operazioni internazionali, tra cui la possibilità di schierare truppe in Ucraina in caso di un accordo di cessate il fuoco, e dopo la partecipazione a un’operazione congiunta con gli Stati Uniti per sequestrare una petroliera russa sospetta nel Canale della Manica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Buco da 30 miliardi": l'allarme militare che scuote il Regno Unito

