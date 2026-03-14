Adrano inaugurato il campetto di calcio e basket in piazza Martiri di Cefalonia

Nel pomeriggio di ieri ad Adrano è stato aperto un nuovo campetto di calcio e basket in piazza Martiri di Cefalonia. L'intervento di riqualificazione, finanziato con circa 50 mila euro provenienti da fondi regionali, ha portato alla realizzazione di un'area sportiva destinata ai residenti del quartiere. La struttura si inserisce nel progetto di miglioramento degli spazi pubblici della zona.

Riqualificata con fondi regionali l’area sportiva nel quartiere cittadino: investimento da 50 mila euro per uno spazio dedicato ai giovani Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte numerosi cittadini, nonostante la pioggia. Il campetto è stato benedetto da don Pietro Strano alla presenza del sindaco di Adrano Fabio Mancuso e dell’amministrazione comunale, tra cui il vicesindaco Agatino Perni che ha seguito l’iter amministrativo dell’intervento e l'assessore Salvo Italia. La riqualificazione consente così di restituire al quartiere un punto di aggregazione e socialità, pensato per favorire lo sport e la partecipazione dei più giovani. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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