Iniziativa dei bambini di Scampia, nel quartiere Lotto G, per migliorare il proprio spazio di gioco. Grazie alla mobilitazione, il rapper Geolier si occuperà della riqualificazione del campetto di calcio, che versava in condizioni di degrado. Un esempio di partecipazione attiva e di attenzione ai bisogni dei più giovani, che può stimolare altre comunità a intervenire nel proprio territorio.

Tempo di lettura: 2 minuti Scampia torna a farsi ascoltare partendo dai più piccoli. I bambini del Lotto G, protagonisti di una mobilitazione nata dal basso, hanno ottenuto un risultato concreto: Geolier si occuperà della sistemazione del campetto di calcio del complesso, da tempo in condizioni di degrado. La notizia arriva dopo settimane di video-appelli realizzati dagli stessi bambini e diffusi sui social, nei quali denunciavano non solo lo stato pericoloso del campo, ma anche una più ampia condizione di abbandono del quartiere. In alcuni filmati i ragazzi hanno contestato una narrazione ritenuta riduttiva e stereotipata, affermando: “Lo Stato ci ha abbandonato e Gomorra ci ha sputtanato”, rivendicando il diritto a non essere raccontati esclusivamente attraverso criminalità ed etichette negative. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Scampia, i bambini del Lotto G si mobilitano: Geolier sistemerà il campetto di calcio

