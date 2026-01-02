Dopo la sconfitta contro Brescia, l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena si concentra sulla prossima sfida contro Aversa. Coach Petrella guida la squadra nella preparazione per l’ultimo incontro del girone di andata, con l’obiettivo di migliorare le prestazioni e ottenere un risultato positivo. La squadra mantiene alta la concentrazione, puntando a proseguire il cammino in modo equilibrato e costante.

Archiviata la netta sconfitta al PalaEstra contro Brescia (3-0 per i tucani), l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena prosegue la preparazione in vista dell’ultima partita del girone di andata. I biancorossoblù scenderanno in campo domani alle 20,30 contro la Virtus Aversa, allenata tra l’altro dall’ex coach Gianluca Graziosi, che si era separato dal club la scorsa primavera scegliendo Taranto. In Puglia però qualcosa non ha funzionato e ora il tecnico marchigiano sta facendo decisamente sulla panchina dei campani che si trovano attualmente in quarta posizione a 25 punti anche se sono reduci da una sconfitta per 3-1 proprio contro Taranto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo Serie A2. Emma Villas: obiettivo Aversa. Coach Petrella suona la carica

Leggi anche: Pallavolo Serie A2. Emma Villas: arriva Catania. Benavidez suona la carica

Leggi anche: Pallavolo Serie A2. L’Emma Villas Codyeco Lupi ci prova in quel di Fano. Coach Petrella: "Dobbiamo sbloccarci in trasferta»

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Emma Villas Codyeco, ricomincia la preparazione. Nel mirino Aversa; Emma Villas Codyeco Lupi Siena - Gruppo Consoli Sferc Brescia Serie A2 Credem Banca; Emma Villas Codyeco, continua la preparazione in vista di Brescia; Nwachukwu (Catania) mette a segno 40 punti, Cantù firma l’impresa su Pordenone al fotofinish.

Pallavolo Serie A2. Emma Villas: obiettivo Aversa. Coach Petrella suona la carica - 0 per i tucani), l’Emma Villas Codyeco Lupi Siena prosegue la ... sport.quotidiano.net