Serie A2 nonostante la ’sfortuna’ la Effe è a solo quattro punti dalla vetta | ma dovrà tornare sul mercato Fortitudo la ricetta di coach Caja Difesa più forte dei tanti infortuni

La Effe di Serie A2 si trova a soli quattro punti dalla vetta, nonostante le difficoltà causate dagli infortuni. Coach Caja ha messo in campo una ricetta basata su una difesa solida, fondamentale per mantenere il ritmo. La squadra si appresta a tornare sul mercato per rafforzarsi ulteriormente, consapevole che la continuità e l’adattamento saranno elementi chiave per affrontare le sfide della stagione.

Passata non è la tempesta e di augelli che fan festa ancora non se ne odono. Ma d’altro canto è un po’ il trend di due stagioni consecutive funestate più che mai dagli infortuni con tutto quel che ne consegue: riadattamenti di ruolo, discontinuità lavorativa e lingue lunghe di chi deve prodigarsi negli straordinari. Vedi i 40 minuti di Gianluca Della Rosa e i 39 di Alvise Sarto nella vittoria della Fortitudo con Roseto. Ma finché arrivano i successi e il sesto posto (col beneficio della seconda miglior difesa di tutta la A2: 72,2 punti di media subiti, alle spalle di Brindisi, 71,6) allora non si può che applaudire coach Attilio Caja e il suo gruppo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

