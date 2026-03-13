Nuovo centro sportivo Napoli | ADL investe 10 milioni a Pozzuoli

Il presidente del Napoli ha approvato un investimento di circa dieci milioni di euro per l’acquisto di terreni a Monterusciello, Pozzuoli, con l’obiettivo di realizzare un nuovo centro sportivo. La decisione riguarda l’acquisizione di un’area specifica in questa località e rappresenta un passo concreto nel progetto di sviluppo del club. La notizia è stata comunicata ufficialmente e conferma i piani di espansione dell’infrastruttura sportiva.

Il Napoli accelera sul progetto del nuovo centro sportivo. Aurelio De Laurentiis ha dato il via libera a un investimento di circa dieci milioni di euro per l’acquisto dei terreni a Monterusciello, nell’area di Pozzuoli. Un passo concreto verso la realizzazione della nuova casa del club partenopeo, anche se i tempi non saranno brevissimi. Restano infatti diversi passaggi burocratici da affrontare, complicati anche dalla presenza di un progetto finanziato dal Pnrr su parte dell’area individuata. La telefonata decisiva e l’area scelta. L’interesse del presidente è stato confermato durante un contatto tra un collaboratore di Bruno Discepolo, incaricato di seguire il progetto, e il sindaco di Pozzuoli Gigi Manzoni. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Nuovo centro sportivo Napoli: ADL investe 10 milioni a Pozzuoli Articoli correlati Napoli, nuovo centro sportivo a Monterusciello: De Laurentiis pronto a investire 10 milioniNapoli, nuovo centro sportivo a Monterusciello: De Laurentiis pronto a investire 10 milioni"> Il Napoli accelera sul progetto del nuovo centro... Accordo tra De Laurentiis ed il Sindaco di Pozzuoli per il nuovo centro sportivo del NapoliIl Napoli di Aurelio de Laurentiis sembra aver trovato l’area dove costruire il nuovo centro sportivo per la squadra partenopea. Contenuti utili per approfondire Nuovo centro Temi più discussi: Riparte la riqualificazione del Centro sportivo Di Napoli; Napoli, Conte lancia la nuova sfida: De Laurentiis vuole blindarlo; Conte sfida il tabù: pronto il terzo anno in azzurro; Centro sportivo e nuovo stadio Napoli: De Laurentiis deve chiudere entro maggio. Napoli a Pozzuoli, il piano per il nuovo centro sportivo: l’asse Discepolo-Manzoni e lo scoglio del progetto PNRRIl presidente del Napoli avrebbe dato il suo personalissimo via libera a un investimento di circa 10 milioni di euro ... gonfialarete.com Nuovo Centro Sportivo a Pozzuoli, c’e la svolta: sì di ADL a 10mln, tutti i dettagliL’operazione però non è immediata. Restano diversi passaggi burocratici, anche perché su parte dell’area è in corso un progetto finanziato dal Pnrr. tuttonapoli.net Il #Napoli accelera sul progetto del nuovo centro sportivo e Monterusciello resta l’area in pole per ospitare la futura casa del club Continua a leggere su #TuttoNapoli #SerieA #ForzaNapoliSempre x.com Nuovo centro sportivo, Parlato: "C'è l'accordo, De Laurentiis pronto a firmare" Il Napoli sta accelerando per l'acquisizione dell'area per la costruzione del nuovo centro sportivo che ospiterà la squadra partenopea in futuro. Individuata la zona. Stando alle - facebook.com facebook