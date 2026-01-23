È deceduto all’età di 96 anni Luigi Togni, fondatore della Togni Spa. Nato negli anni ’20, avviò negli anni ’50 a Serra San Quirico (Ancona) la produzione di vini spumanti, contribuendo alla crescita del settore. La sua attività si è successivamente ampliata includendo anche le acque minerali, lasciando un’importante eredità nel panorama industriale italiano.

È morto a 96 anni Luigi Togni, fondatore della Togni Spa: negli anni ’50 avviò a Serra San Quirico (Ancona) la produzione di vini spumanti, dando origine a un percorso imprenditoriale poi ampliato nel tempo al settore delle acque minerali: prima a San Cassiano di Fabriano con l’imbottigliamento in vetro, poi a Frasassi di Genga con l’introduzione delle bottiglie in Pet. In seguito è nata la casa vinicola Casalfarneto a Serra de’ Conti, oggi guidata dal figlio Paolo. Nel 2014 l’azienda è entrata nel mercato della birra artigianale, attraverso la collaborazione con la Fabbrica della Birra Tenute Collesi di Apecchio (Pesaro Urbino). 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Morto l'imprenditore Luigi Togni, dallo spumante alle acque minerali. Aveva 96 anni

