Genesio Bevilacqua morto l' imprenditore e visionario delle moto di Civita Castellana

È deceduto Genesio Bevilacqua, imprenditore e figura di spicco nel settore delle moto di Civita Castellana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport, del motociclismo e dell'imprenditoria nella regione viterbese. La sua esperienza e il suo contributo hanno lasciato un segno importante nel panorama italiano e internazionale.

E' morto Genesio Bevilacqua patron dell'Althea Racing. Nel 2011 vinse il mondiale Superbike con Checa - Lutto nel mondo dello sport italiano e del moticlismo internazionale e anche dell'imprenditoria viterbese. ilmessaggero.it

