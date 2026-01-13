Genesio Bevilacqua morto l' imprenditore e visionario delle moto di Civita Castellana
È deceduto Genesio Bevilacqua, imprenditore e figura di spicco nel settore delle moto di Civita Castellana. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport, del motociclismo e dell'imprenditoria nella regione viterbese. La sua esperienza e il suo contributo hanno lasciato un segno importante nel panorama italiano e internazionale.
Lutto nel mondo dello sport e del motociclismo italiano e internazionale e dell'imprenditoria viterbese. È morto Genesio Bevilacqua, fondatore e proprietario del team Althea Racing e imprenditore nel settore ceramico. Si è spento a Civita Castellana all'età di 66 anni.Chi era Genesio. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
