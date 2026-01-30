Il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è al centro di una discussione sulla revisione dei parametri. La consigliera regionale Casini si dice favorevole a rivedere le norme, sottolineando l’importanza di mantenere aperto un presidio che, secondo lei, offre un servizio di alta qualità per tutto il Valdarno. La questione resta calda e potrebbe portare a cambiamenti nei prossimi mesi.

Arezzo, 30 gennaio 2026 – “Il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è un presidio prezioso, di qualità ed eccellenza per tutto il Valdarno. A fronte di un numero di parti di poco sotto alla soglia, nel tempo ha garantito professionalità, sicurezza e prossimità alle famiglie e, proprio per questo, deve essere mantenuto e valorizzato”. Lo afferma la consigliera regionale del Partito Democratico Roberta Casini, intervenendo nel dibattito sul futuro del punto nascita di Montevarchi. “La questione non riguarda solo i numeri, ma i bisogni di un intero territorio. È necessario tenere insieme due elementi fondamentali: la massima sicurezza per madri, neonati e per chi lavora nel reparto, che non può mai essere messa in discussione, e una valutazione attenta dei bisogni del territorio, anche tenendo conto del generale calo demografico”, dichiara la consigliera PD, eletta nel collegio di Arezzo e provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Punto nascita della Gruccia. La consigliera regionale Casini favorevole ad una revisione dei parametri

Approfondimenti su Gruccia PuntoNascita

L'ex consigliere regionale Enzo Brogi rinnova l'appello per la tutela del punto nascita dell'ospedale della Gruccia, situato in Valdarno.

La conferenza dei sindaci del Valdarno si è riunita oggi per decidere sul futuro del punto nascita della Gruccia.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Gruccia PuntoNascita

Argomenti discussi: Punto nascita di Montevarchi. Toscana torna a chiedere l’apertura in deroga; Punto nascita di Montevarchi, Regione torna a chiedere l'apertura in deroga; Punto nascita della Gruccia. La Regione torna alla carica. Giani: Serve una deroga; Giù le mani dal Punto nascita della Gruccia: genitori, sindaci e sindacati uniti. Sit in davanti all'ospedale, parlamentari toscani in campo.

Punto nascita, le idee della Chiassai: Numero parti e distretto unicoTrasmettere una nuova documentazione al Ministero sul numero dei parti e sui tempi di percorrenza verso Arezzo e il rilancio dell’ipotesi di un distretto sanitario unico del Valdarno aretino e fiorent ... lanazione.it

Cisl: Punto nascita della Gruccia: a rischio chiusura un’eccellenza per colpa di una cattiva organizzazioneGiovanni Rotella, responsabile sanità Cisl Funzione Pubblica Arezzo, interviene sulla vicenda del punto nascita del Valdarno ... arezzonotizie.it

Punto nascita di Nottola, a febbraio il primo open day del 2026... - facebook.com facebook

Punto nascita a Montevarchi un dossier per evitare la chiusura x.com