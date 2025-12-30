Lutto nel calcio addio a una vera leggenda | ha fatto la storia

È scomparsa una figura iconica del calcio, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport. L’addio a questa leggenda rappresenta un momento di riflessione per l’intera comunità calcistica. Atletico Madrid, il calcio spagnolo e appassionati di tutto il mondo si sono uniti nel ricordo di un protagonista che ha contribuito a definire un’epoca, lasciando un’eredità duratura.

L' Atletico Madrid, il calcio spagnolo e numerosi appassionati a livello internazionale hanno reso omaggio alla memoria di una leggenda. Lo storico giocatore dei Colchoneros è morto all'età di 91 anni dopo una lunga battaglia contro l' Alzheimer. L'ex campione, conosciuto con il soprannome di "El Niño", si è spento nella notte tra il 29 e il 30 dicembre, come reso noto dalla famiglia e dal club biancorosso attraverso comunicati e messaggi diffusi sui social network. La scomparsa di un calciatore simbolo dell'Atletico Madrid. La notizia della sua morte ha immediatamente suscitato reazioni di cordoglio da parte di ex compagni, avversari, istituzioni sportive e tifosi.

