Addio a Mimmo Sulas i ricordi | Ha fatto la storia delle cooperative

È scomparso ieri Gerolamo Sulas, conosciuto come Mimmo, figura di spicco nel mondo delle cooperative a Sesto. La sua presenza ha lasciato un’impronta significativa nel settore, contribuendo allo sviluppo e alla crescita del movimento cooperativo locale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla storia e l’impegno di una persona che ha segnato profondamente la comunità sestese.

È morto ieri mattina Gerolamo Sulas, Mimmo per gli amici, e con lui se ne va un pezzo della storia sestese. Di quel secolo breve che ha intrecciato politica, amministrazione e mondo della cooperazione. "Mimmo è stato un grande protagonista della vita cittadina. Era di quel folto gruppo di persone che iniziarono il loro percorso civile nei comitati genitori delle scuole sestesi – ricorda l’ex sindaco Giorgio Oldrini -. Era poi entrano nel Pci, ha rivestito il ruolo di consigliere comunale e poi di assessore nel monocolore di Fiorenza Bassoli. Ma era soprattutto un cooperatore". Fondatore e presidente per oltre vent’anni della cooperativa edificatrice Carlo Olmini, direttore della cooperativa sestese di abitazione Camagni Olmini, membro del direttivo di LegaCoop regionale e presidente onorario di UniAbita, dopo esserne stato la guida. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

