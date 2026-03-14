Addio a Jurgen Habermas l’ultimo araldo di un’Europa che non c’è più

Jurgen Habermas, noto filosofo tedesco, è deceduto all’età di 96 anni a Stanberg, in Baviera. Figura di rilievo nel panorama intellettuale, ha dedicato gran parte della vita allo studio della comunicazione e della democrazia. La sua morte segna la fine di un’epoca, lasciando un vuoto tra gli studiosi e i sostenitori delle sue teorie.

Jurgen Habermas è morto a 96 anni a Stanberg, in Baviera, e con lui se ne va uno degli ultimi intellettuali pienamente europei, uno dei pensatori che hanno contribuito a plasmare la visione culturale dell’Europa odierna e hanno attraversato il periodo della lunga anomalia del continente in pace, dal 1945 a oggi, costruendo modelli teorici e interpretativi oggi sfidati dal crepuscolo di questa stagione. Cresciuto sulla scia di Max Horkheimer, Theodor Adorno e gli altri grandi della Scuola di Francoforte, Habermas, che proprio a Starnberg ebbe una parte fondamentale della sua carriera presso l’Istituo Max Planck, andò oltre i propri maestri,... 🔗 Leggi su It.insideover.com

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