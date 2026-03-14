addio a italo di filippo dal sud scelse cannara

È scomparso Italo Di Filippo, fondatore della cantina omonima. Originario del Sud, aveva scelto Cannara come sede della sua attività nel settore vinicolo. La sua morte ha suscitato cordoglio tra coloro che lo conoscevano e tra gli operatori del settore. Di Filippo ha guidato la sua impresa con determinazione, lasciando un segno nel mondo della produzione vinicola locale.

CANNARA Lutto a Cannara e nel mondo della produzione del vino. Si è spento Italo Di Filippo, fondatore della omonima Cantina, uomo di grande visione, coraggio e umanità, che ha saputo trasformare la sua passione in una storia di famiglia, di terra e di futuro. Originario del sud e profondamente legato al mare delle sue radici, Italo scelse l’ Umbria come terra in cui costruire il proprio progetto di vita. Qui diede vita alla Cantina Di Filippo: un progetto costruito con tenacia, intuizione e passione, cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà familiare che continua ancora oggi. "Chi lo ha conosciuto – sottolinea la famiglia - ricorda la sua capacità di raccontare la vita con parole semplici e profonde e il suo modo libero e filosofico di guardare il mondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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