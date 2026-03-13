E’ deceduto Italo Di Filippo, fondatore della cantina che porta il suo nome a Cannara. La famiglia annuncia la sua scomparsa con un messaggio di commozione, sottolineando il ruolo di Italo come uomo di grande visione, coraggio e umanità. La cantina di Cannara, che lui ha creato, rappresenta un patrimonio importante per il territorio e per la storia della sua famiglia.

Cannara (Perugia), 13 marzo 2026 – La famiglia Di Filippo annuncia “con profonda commozione la scomparsa di Italo Di Filippo, fondatore della omonima cantina, uomo di grande visione, coraggio e umanità, che ha saputo trasformare la sua passione in una storia di famiglia, di terra e di futuro”. Originario del Sud e profondamente legato al mare delle sue radici, Italo scelse l' Umbria come terra in cui costruire il proprio progetto di vita. Qui diede vita alla cantina Di Filippo, nata nel territorio di Cannara dall'incontro tra mare e terra: un progetto costruito con tenacia, intuizione e passione, cresciuto nel tempo fino a diventare una realtà familiare che continua ancora oggi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - E’ morto Italo Di Filippo, fondò la cantina di Cannara che porta il suo nome

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