Italo Di Filippo | dal mare al vino un’epopea umbra finisce

Italo Di Filippo, fondatore della cantina di Cannara, è venuto a mancare. La sua morte ha suscitato sconcerto tra i residenti e gli operatori del settore vitivinicolo umbro. La cantina da lui creata si trova nel territorio di Cannara e rappresenta un punto di riferimento locale. La notizia si è diffusa rapidamente nella comunità e tra gli appassionati di vino.

La notizia della scomparsa di Italo Di Filippo, fondatore dell’omonima cantina situata a Cannara, ha scosso la comunità locale e il settore vitivinicolo umbro. L’uomo, originario del Sud Italia ma radicato nell’Umbria, ha lasciato un’eredità che va oltre la produzione di vino, trasformando una passione personale in un progetto familiare duraturo. La famiglia annuncia oggi l’evento con profondo dolore, sottolineando come la sua visione abbia unito le radici marine del sud alla terraferma umbra. Il decesso segna la fine di un capitolo fondamentale per l’economia agricola del territorio, dove la tenacia di un singolo imprenditore ha creato un modello di sviluppo sostenibile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Italo Di Filippo: dal mare al vino, un’epopea umbra finisce Articoli correlati Leggi anche: L'Umbria del vino in lutto, è morto Italo Di Filippo Masbedo porta il mare al San Filippo NeriSi chiama ‘Resto’, l’installazione video curata da MASBEDO, il duo formato da Nicolò Massazza (1973) e Iacopo Bedogni (1970), che, hanno detto, è... Aggiornamenti e notizie su Italo Di Filippo dal mare al vino... Discussioni sull' argomento Atletica, Filippo Randazzo campione italiano nei 60 metri indoor; Il nuovo miliardario italiano Ghirelli: l'AI distruggerà molti lavori. L'Italia punti allo spazio; Il racconto di un italiano a Dubai: Sentiamo i boati dei droni e missili iraniani intercettati; ? Filippo Ghirelli, il miliardario delle infrastrutture hi?tech. Morto Italo Di Filippo, fondatore della omonima cantina(ANSA) - CANNARA (PERUGIA), 13 MAR - La famiglia Di Filippo annuncia con profonda commozione la scomparsa di Italo Di Filippo, fondatore della omonima cantina, uomo di grande visione, coraggio e uman ... msn.com Riconosciuto tra i Giusti dell'umanità per aver salvato 300 italo-argentini da torture e sparizioni nella Buenos Aires della dittatura. E’ la storia del sindacalista Filippo Di Benedetto. x.com La Gazzetta dello Sport. . Ma perché in Italia si parla improvvisamente di baseball Il merito è della Nazionale azzurra @filippo.conticello - facebook.com facebook