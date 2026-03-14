Roma ha reso omaggio a Enrica Bonaccorti con un funerale alla Chiesa degli Artisti, a cui hanno partecipato molte persone. La cerimonia è stata accompagnata da musica e poesia, mentre Renato Zero ha reso omaggio alla giornalista con un suo intervento. La città si è fermata per salutare una delle figure più rispettate della televisione italiana, con applausi e commozione tra i presenti.

Roma saluta Enrica Bonaccorti: folla e applausi alla Chiesa degli Artisti. Roma si è fermata per dare l’ultimo saluto a Enrica Bonaccorti, una delle figure più eleganti e intelligenti della televisione italiana. I funerali della conduttrice, scrittrice e autrice si sono svolti nella Chiesa degli Artisti di Piazza del Popolo, luogo simbolo per il mondo della cultura e dello spettacolo. L’arrivo del feretro è stato accompagnato dalle note di “La lontananza” di Domenico Modugno, una scelta carica di significato che ha reso l’ingresso in chiesa ancora più emozionante. Ad accompagnare la bara c’erano la figlia Verdiana e l’ex marito Arnaldo Del Piave. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Addio a Enrica Bonaccorti: Roma in lacrime ai funerali tra musica, poesia e l’omaggio di Renato Zero

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