Renato Zero non ha partecipato ai funerali di Enrica Bonaccorti, che si sono svolti oggi. La cerimonia si è svolta in privato e senza la presenza del cantante, che ha inviato una lettera in suo ricordo con la frase “Tutto è silenzio”. La salma di Bonaccorti è stata accompagnata fino al luogo di sepoltura da amici e familiari.

Renato Zero non ha potuto presenziare ai funerali di Enrica Bonaccorti. Un'assenza che si è fatta certamente notare, dato il lungo e profondo rapporto che li univa, ma che l'artista ha colmato con un ultimo prezioso, dono: una lettera non di addio, ma di arrivederci per quella "sorella, amica, complice" che mai potrà dimenticare. Le ultime parole di Renato Zero per l'amica C'è l'amarezza per non esserci stato, ma soprattutto la gioia nel condividere, seppur a distanza, le ultime parole per una delle persone più importanti della sua vita. Non era lì fisicamente, ma Renato Zero ha comunque voluto esserci, a modo suo. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Funerali Enrica Bonaccorti, la lettera di Renato Zero: “Tutto è silenzio”

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