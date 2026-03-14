addetti in nero e non formati fioccano multe

I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lodi insieme ai colleghi del comando provinciale hanno condotto controlli straordinari nel Lodigiano, concentrandosi su aziende con addetti in nero e non formati. Durante le verifiche sono state riscontrate diverse violazioni, portando a sanzioni e multe. Le operazioni hanno coinvolto diverse imprese della zona, con attenzione alle condizioni di lavoro e alla regolarità delle assunzioni.

Controlli straordinari dei carabinieri contro il lavoro irregolare nel Lodigiano. I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lodi, insieme ai carabinieri del comando provinciale, hanno effettuato verifiche mirate. L’attività si è concentrata in particolare nel Sud Lodigiano, dove sono state ispezionate sei attività di ristorazione, commercio, manifatturiero e comparto immobiliare. Quattro aziende del settore terziario sono risultate irregolari. Nelle verifiche sono emerse diverse violazioni legate alla sicurezza dei lavoratori: in più casi è stata riscontrata la mancanza di adeguata formazione e informazione del personale, oltre... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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