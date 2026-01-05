Orio al Serio e la sosta selvaggia vicino all’aeroporto durante le feste | fioccano multe

Durante le festività natalizie, intorno all’aeroporto di Orio al Serio si verificano spesso soste non autorizzate e sosta selvaggia, con conseguente aumento di multe. Molti automobilisti cercano di evitare i costi di parcheggio, fermandosi ai margini delle rotatorie o lungo le aree limitrofe in attesa di amici e parenti. Questi comportamenti, ripetuti ogni anno, complicano la viabilità e portano a sanzioni per le infrazioni.

Orio al Serio (Bergamo) – Un fenomeno che si ripete ogni anno con le festività natalizie, quando cresce la voglia di partire e contemporaneamente crescono i disagi per la viabilità intorno all'aeroporto di Orio al Serio: quotidianamente, infatti, si notano gruppi di auto ferme ai margini delle rotatorie che conducono alla scalo bergamasco, in attesa di prelevare parenti o amici in arrivo con qualche aereo di linea, con l'obiettivo di evitare il pagamento del ticket del biglietto del parcheggio P1 e dell'area Kiss%Fly, gratuita solo per i primi dieci minuti di sosta. I disagi. I disagi maggiori si registrano nelle fasce orarie più trafficate e riguardano in particolare la circolazione dei mezzi pesanti.

