Palazzetto senza pace Ripiove nel campo Intervento da rifare Benfatto rassicura

Al palazzetto di Avenza, la presenza di acqua sul campo rappresenta un problema che richiede interventi immediati. La pioggia dal tetto rende il parquet insicuro e necessita di essere riparata. Per le partite di pallavolo o basket, oltre ai palloni, sono fondamentali strumenti per mantenere il terreno asciutto e garantire la sicurezza degli atleti. Benfatto ha rassicurato sulla prossima soluzione del problema.

Per una partita di pallavolo o di basket è necessario un pallone? Sicuramente, ma al palazzetto di Avenza servono innanzitutto uno o più stracci da piazzare sul parquet perché dal tetto piove direttamente in campo. A denunciare il cronico problema è Marco Musoni della Virtus Group che, rientrato in città dopo un periodo di assenza, ha fatto un sopralluogo nella struttura avenzina che nei primi giorni di gennaio ospiterà un torneo internazionale di volley. "E’ incredibile, passano i mesi ma la situazione resta sempre la stessa" tuona il dirigente che ha trovato il palazzetto alle prese con gli stracci sul parquet per asciugare l’acqua che filtrava dal tetto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Palazzetto senza pace. Ripiove nel campo. Intervento da rifare . Benfatto rassicura Leggi anche: Maire rassicura la Borsa sulla Russia. "Da EuroChem azioni senza valore" Leggi anche: Giampietro (Pd) ancora sul palazzetto di Zanni: "Inaugurato il 10 settembre senza agibilità, senza canestri e senza strutture di soccorso" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Palazzetto senza pace. Ripiove nel campo. Intervento da rifare . Benfatto rassicura. Palazzetto senza pace. Ripiove nel campo. Intervento da rifare . Benfatto rassicura - Intanto il dirigente del volley Musoni punta l’indice sul padiglione Imm. lanazione.it

Domani sera alle ore 19:00 insieme ai fratelli della parrocchia di Chiesa di San Michele - Corvinia Pontecagnano, SA presso il palazzetto dello sport di #pontecagnano si terrà la nostra #recita natalizia dal titolo "Caro #Gesù, porta la #pace" Vi aspetti - facebook.com facebook

Con buona pace di chi vuole trasformare il palazzetto in un villaggio turistico per famiglie. x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.