Acqua termale | il segreto per dormire meglio

Sabato 14 marzo 2026 alle 01:42 si celebra la Giornata Mondiale del Sonno e questa ricorrenza mette in evidenza l’uso dell’acqua termale come rimedio naturale. Si tratta di un’antica pratica che coinvolge l’applicazione di acque calde e ricche di minerali, spesso utilizzate per favorire il riposo e migliorare la qualità del sonno. La giornata si dedica a sensibilizzare sull’importanza di tecniche naturali per il benessere notturno.

Sabato 14 marzo 2026, alle ore 01:42, la Giornata Mondiale del Sonno pone l’attenzione su un rimedio antico: l’acqua termale. In un’epoca dove quasi il 50% della popolazione non è soddisfatta del proprio riposo e il 15% soffre di insonnia cronica, l’immersione in acqua calda emerge come strategia scientifica per ridurre i tempi di addormentamento. Le Terme di Saturnia e le Terme De Montel a Milano offrono esempi concreti di come il calore e la composizione minerale possano agire sul sistema ormonale e sulla termoregolazione. I dati indicano che l’esposizione al calore riduce significativamente il cortisolo e stimola serotonina ed endorfine. Questo meccanismo fisiologico trasforma il bagno caldo da semplice abitudine a strumento medico per contrastare ipertensione, diabete e declino cognitivo legati alla mancanza di sonno. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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