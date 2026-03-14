Da più di una settimana, un flusso continuo di acqua potabile scorre sull’asfalto di via Purificato, senza che nessuno intervenga. La perdita si protrae per sette giorni, causando uno spreco ingente in un momento in cui l’acqua scarseggia. La situazione ha attirato l’attenzione dei residenti e delle autorità locali, che cercano di capire l’origine del problema.

Un flusso ininterrotto di acqua potabile si riversa sull’asfalto di via Purificato da oltre sette giorni, creando un paradosso allarmante in un periodo di scarsità idrica. Mentre le segnalazioni formali sono giunte a Palazzo De Nobili già la settimana scorsa, gli interventi tecnici hanno mostrato una lentezza che ha trasformato un guasto tecnico in un rischio per la sicurezza stradale. La situazione è particolarmente critica per i motociclisti e gli automobilisti costretti a transitare su un fondo viscido e imprevedibile. Nonostante le richieste scritte inviate tramite PEC e i solleciti ripetuti, l’azione concreta si è arenata nella burocrazia, lasciando il problema irrisolto fino al momento attuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua che scorre: 7 giorni di spreco in via Purificato

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