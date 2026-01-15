La procura di Bari ha aperto un’indagine sulla morte di un 64enne di Gravina in Puglia, deceduto in carcere. Secondo le risultanze, non si trattò di un suicidio, ma di un omicidio. Sono stati arrestati due persone, una delle quali ai domiciliari. La vicenda solleva interrogativi sulla sicurezza e sulle responsabilità all’interno delle strutture penitenziarie, mentre si attende l’esito delle verifiche investigative.

Secondo la procura della Repubblica di Bari il 64enne di Gravina in Puglia non si suicidò nel carcere ma fu assassinato. Per questo motivo un accusato è si domiciliari, un altro in carcere. Giuseppe Lacarpia, che circa due anni fa venne arrestato per il femminicidio della moglie, fu trovato morto in cella. Venne considerato un suicidio in cella, con il lenzuolo come cappio ma, stando alle successive indagini, il suicidio fu inscenato e Lacarpia fu ucciso. Le misure cautelari sono state eseguite nelle scorse ore. L'articolo Accusa, non fu suicidio in carcere ma omicidio: Bari, due arresti Uno ai domiciliari proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

