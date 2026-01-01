Yamaha ingaggia Tim Gajser | il cinque volte Campione del Mondo MXGP correrà con Monster Energy Yamaha Factory nel 2026
Yamaha Motor Europe ha comunicato l’ingaggio di Tim Gajser, cinque volte Campione del Mondo MXGP, che correrà con il team Monster Energy Yamaha Factory a partire dal 2026. Questa scelta rafforza la presenza di Yamaha nel campionato mondiale di motocross, evidenziando l’impegno del marchio nel settore e la volontà di competere ai massimi livelli con uno dei piloti più titolati della disciplina.
Yamaha Motor Europe ha annunciato un colpo di mercato destinato a far discutere il paddock: Tim Gajser, cinque volte Campione del Mondo FIM Motocross, entrerà a far parte del Monster Energy Yamaha Factory MXGP a partire dalla stagione 2026 (e oltre). Il 29enne sloveno guiderà una YZ450FM ufficiale e affiancherà Maxime Renaux, creando una coppia di piloti che, sulla carta, si candida a essere tra le più solide e temute dell’intero schieramento MXGP. Un dream team per Yamaha: Gajser e Renaux insieme nel 2026. L’arrivo di Gajser in Yamaha è una notizia “pesante” per due motivi: da un lato il valore assoluto del pilota, dall’altro il messaggio tecnico e sportivo che porta con sé. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
Motocross e Enduro: tutte - Il mercato piloti della MXGP per la stagione 2026 è entrato nella sua fase decisiva e ci sono già numerose indiscrezioni che, pur non avendo ancora ricevuto i crismi dell'ufficialità, stanno agitando ... gazzetta.it
