Yamaha Motor Europe ha comunicato l’ingaggio di Tim Gajser, cinque volte Campione del Mondo MXGP, che correrà con il team Monster Energy Yamaha Factory a partire dal 2026. Questa scelta rafforza la presenza di Yamaha nel campionato mondiale di motocross, evidenziando l’impegno del marchio nel settore e la volontà di competere ai massimi livelli con uno dei piloti più titolati della disciplina.

Yamaha Motor Europe ha annunciato un colpo di mercato destinato a far discutere il paddock: Tim Gajser, cinque volte Campione del Mondo FIM Motocross, entrerà a far parte del Monster Energy Yamaha Factory MXGP a partire dalla stagione 2026 (e oltre). Il 29enne sloveno guiderà una YZ450FM ufficiale e affiancherà Maxime Renaux, creando una coppia di piloti che, sulla carta, si candida a essere tra le più solide e temute dell’intero schieramento MXGP. Un dream team per Yamaha: Gajser e Renaux insieme nel 2026. L’arrivo di Gajser in Yamaha è una notizia “pesante” per due motivi: da un lato il valore assoluto del pilota, dall’altro il messaggio tecnico e sportivo che porta con sé. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Yamaha ingaggia Tim Gajser: il cinque volte Campione del Mondo MXGP correrà con Monster Energy Yamaha Factory nel 2026

Leggi anche: MotoGP, la decisione della Yamaha: la scuderia di Iwata correrà col motore V4 nel 2026

Leggi anche: Yamaha R7 2026: il ritorno della media cattiva ma educata

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Motocross e Enduro: tutte - Il mercato piloti della MXGP per la stagione 2026 è entrato nella sua fase decisiva e ci sono già numerose indiscrezioni che, pur non avendo ancora ricevuto i crismi dell'ufficialità, stanno agitando ... gazzetta.it

16 dicembre 2002, Faenza - Dopo aver perso la possibilità di essere seconda guida Jordan nel 2002 a causa della sua altezza, per il 2003 Minardi era disposta a costruire un'auto per ingaggiare Justin Wilson. Per raccogliere i soldi necessari per disputare la - facebook.com facebook