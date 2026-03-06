L’Accademia Musicale Yamaha e l’Unicef Caserta organizzano insieme l’evento “Donne in Musica”, dedicato alla riscoperta e alla valorizzazione delle compositrici donne nel corso della storia musicale. L’iniziativa si svolge con l’obiettivo di mettere in luce il ruolo delle donne nel panorama musicale attraverso una serie di interventi e presentazioni. L’evento si tiene a Caserta e coinvolge diverse figure del settore.

L’Accademia Musicale Yamaha, in collaborazione con l’Unicef Caserta, presenta “Donne in Musica”, un evento speciale dedicato alla riscoperta e valorizzazione delle compositrici donne nella storia della musica. Protagonista del concerto sarà la pianista Maggie S. Lorelli, accompagnata dalle allieve dell’Accademia Musicale Yamaha, che contribuiranno a rendere omaggio a un repertorio femminile di grande valore artistico. Il concerto si svolgerà sabato 7 marzo alle ore 17:30 nella Sala Concerti di via Caduti sul Lavoro 110 a Caserta, ed è inserito nel programma del Festival “Caserta – La Città delle Donne”, promosso dalla Fondazione Orizzonti. “Donne in Musica” nasce dalla collaborazione tra l’Accademia Musicale Yamaha, diretta da Mena Santacroce, e l’Unicef Caserta, con la responsabile Lia Pannitti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Accademia Musicale Yamaha e Unicef Caserta: “Donne in Musica”

