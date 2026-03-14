A1 Biella applaude Bonicelli e incorona Pro Carate e Libertas Vercelli

A Biella si è svolta la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica al Biella Forum. La manifestazione è iniziata con il ritorno in presenza di Lorenzo Bonicelli, che ha suscitato grande emozione tra il pubblico. La competizione ha visto anche le squadre Pro Carate e Libertas Vercelli, che sono state incoronate dopo le gare di questa giornata.

La seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, andata in scena al Biella Forum, si è aperta con un momento dal forte impatto emotivo prima ancora che sportivo: il ritorno in presenza di Lorenzo Bonicelli a una manifestazione del suo mondo. Accolto con grande calore dal pubblico e dalla Federazione, il ginnasta lecchese ha raccontato di essersi sentito immediatamente di nuovo nel suo ambiente, circondato da amici, compagni e affetto sincero. Nel settore maschile è stata ancora la Ginnastica Pro Carate a dettare il ritmo, replicando il successo già ottenuto a Modena. La squadra formata da Arsenio Dukhno, Yumin Abbadini, Riccardo Villa e Diego Vazzola ha chiuso la giornata al primo posto con 241,600 punti, consolidando così la propria posizione anche nella classifica generale. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati Pro Carate vince a Biella: 241,6 punti e la doppietta in A1La vittoria della Pro Carate nella seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile rappresenta un momento di consolidamento per la... Ginnastica artistica, serrata sfida maschile per la seconda tappa di Serie A1: chi risponderà alla Pro Carate?Sabato 14 marzo andrà in scena la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre riservato alla...