Dal fast food al panificio | così il carcere svuota le celle e dà lavoro ai detenuti

Un nuovo progetto permette ai detenuti di lavorare in attività come fast food e panifici, riducendo il sovraffollamento carcerario. Attraverso queste iniziative, alcune strutture cercano di alleggerire le celle e offrire opportunità di occupazione ai reclusi. I numeri ufficiali segnalano alti tassi di sovraffollamento e un numero considerevole di suicidi nel sistema penitenziario italiano.

Il carcere è molto più dei numeri sul sovraffollamento e delle cronache di aggressioni o suicidi. Dietro le sbarre ci sono storie di lavoro, formazione e tentativi concreti di reinserimento sociale. In Romagna, alcuni progetti dimostrano che la detenzione può trasformarsi in opportunità. Ma non dappertutto.