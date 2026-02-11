Camminare insieme per la salute | nuovi gruppi di cammino in tutta la provincia

Camminare insieme per la salute si fa strada anche nella provincia di Pisa. Stamattina, alcune associazioni locali hanno incontrato le istituzioni per avviare nuovi gruppi di cammino rivolti a tutte le età. L’obiettivo è coinvolgere più persone possibile in passeggiate che fanno bene al corpo e alla mente. Le iniziative partiranno nelle prossime settimane e puntano a creare occasioni di socialità e movimento per la comunità.

Un incontro con alcune associazioni del territorio di Pisa e provincia per avviare nuovi gruppi di cammino rivolti alla popolazione. E' stato promosso nei giorni scorsi dalla responsabile della Medicina dello Sport della Zona Pisana e Valdera dell'Azienda Asl Toscana nord ovest Lara Braccini.

