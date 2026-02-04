Una targa in ricordo di don Giuliano Manzi per 49 anni parroco di Pollutri FOTO

Domenica mattina a Pollutri si è tenuta una cerimonia semplice e sentita per ricordare don Giuliano Manzi. Dopo quasi cinque decenni di servizio come parroco, è stata svelata una targa in suo onore in largo della Chiesa, il luogo che ha frequentato per quasi mezzo secolo. La comunità si è riunita per celebrare la sua figura e il suo impegno, lasciando un segno tangibile del rispetto e della gratitudine che ancora oggi nutrono nei suoi confronti.

Si è svolta domenica 1° febbraio la cerimonia di intitolazione di largo della Chiesa, a Pollutri, a don Giuliano Manzi, parroco di Pollutri dal 1969 al 2018. Una cerimonia organizzata nel primo anniversario della scomparsa del religioso. "È il segno della gratitudine della cittadinanza al.🔗 Leggi su Chietitoday.it Approfondimenti su Pollutri Parroco Venticinque anni di associazionismo: una targa ricordo Un parroco al servizio di tutti: in ricordo di Don Raffaele Abete La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Pollutri Parroco Argomenti discussi: In piazza Kennedy una targa in ricordo di Massimo Stanghellini Perilli; Una targa nel Giorno della Memoria per Bruno Segre, strenuo difensore della libertà; Un giovane carrubo e una targa commemorativa per il Giorno della Memoria; GIORNO DELLA MEMORIA: A NAPOLI UNA TARGA PER I TRIANGOLI ROSA E NERI. Venerdì l’installazione di una targa in ricordo di Massimo Stanghellini Perilli, avvocato e scrittore ravennateVenerdì 30 gennaio, alle 11, in piazza Kennedy, lato palazzo Rasponi Dalle Teste, verrà inaugurata una targa in memoria dell’avvocato ravennate Massimo Stanghellini Perilli. Interverranno il vice sind ... ravennawebtv.it «Una stella ha il tuo nome»: una targa in ricordo di SharonA un anno dalla morte della 33enne Sharon Verzeni, uccisa nella notte tra il 29 e il 30 luglio (a processo c’è il 31enne Moussa Sangare), il Comune di Terno d’Isola ha voluto ricordarla collocando una ... ecodibergamo.it Largo Don Giuliano Manzi a Pollutri: "Segno della gratitudine della comunità". Leggi qui https://www.histonium.net/notizie/appuntamenti/73379/largo-don-giuliano-manzi-a-pollutri-segno-della-gratitudine-della-comunita - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.