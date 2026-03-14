A Portogruaro interventi alla scuola IV Novembre e alla piscina comunale

A Portogruaro il Consiglio comunale ha approvato una variazione al bilancio di previsione 20262028. Sono stati previsti interventi straordinari alla scuola IV Novembre e alla piscina comunale, finanziati attraverso l’applicazione di avanzo vincolato. La decisione riguarda specifici interventi di manutenzione e miglioramento delle strutture pubbliche. La modifica al bilancio è stata approvata durante l’ultima seduta del Consiglio comunale.

Sono parte dei lavori che saranno svolti nel territorio comunale. Approvata una variazione al bilancio di previsione, l'amministrazione investe 248mila euro Il Consiglio comunale di Portogruaro ha approvato una variazione al bilancio di previsione 20262028, con applicazione di avanzo vincolato per alcuni interventi straordinari. L'amministrazione potrà così investire un totale di 248mila euro, in diverse Sto arrivando!e d'intervento, concentrate in particolar modo in edifici pubblici. I lavori più onerosi riguardano la scuola IV Novembre, dove verrà rifatta la guaina del tetto dell’immobile scolastico a causa delle infiltrazioni dalla copertura per una spesa di 95mila euro, a cui se ne aggiungono 30mila per il tetto della palestra (interessato dalla stessa problematica). 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati Nuoto artistico, in mille alla piscina comunale. Festa tricolore Uisp. Accadueo alla ribaltaForlì è stata la capitale del nuoto artistico: infatti la piscina Comunale ha ospitato i Campionati Italiani Uisp di nuoto artistico, che hanno... Via libera della giunta alla riqualificazione della piscina comunaleL'assessore ai Lavori pubblici Errico Scala: "È con grande soddisfazione che comunico che la giunta ha approvato il progetto esecutivo di... Altri aggiornamenti su Portogruaro interventi Discussioni sull' argomento Asilo Nido Comunale; Entro giugno saranno terminati i lavori di ampliamento dell'asilo nido di Portogruaro; Intervento errato all'anca, resta invalido e fa causa all'Ulss che dovrà sborsare 100mila euro; Portogruaro, modifiche alla circolazione dei treni per lavori di potenziamento infrastrutturale dei binari. Entro giugno saranno terminati i lavori di ampliamento dell'asilo nido di PortogruaroIl punto sullo stato degli interventi nell'ultima seduta del Consiglio comunale. Fogliani: «Tutto procede in linea con le tempistiche» ... veneziatoday.it #FossaltaDiPortogruaro – Restauro dei sacelli, terminati gli interventi in quattro luoghi simbolo del territorio Sono punti di riferimento religiosi, ma anche storici e culturali. Quattro sacelli di Fossalta di Portogruaro sono stati oggetto di importanti lavori di restaur - facebook.com facebook