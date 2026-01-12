Marciapiedi e spartitraffico da rifare Comune affida i lavori a 3 ditte
Il Comune di Vitulazio ha affidato a tre aziende i lavori di riqualificazione di marciapiedi e spartitraffico. L’intervento, gestito dal responsabile dei lavori pubblici e servizi manutentivi, mira a migliorare la sicurezza e la qualità delle infrastrutture urbane, contribuendo al rinnovamento del territorio comunale.
Il responsabile del servizio lavori pubblici e servizi manutentivi del comune di Vitulazio ha affidato i lavori di riqualificazione del territoriale.Il costo complessivo degli interventi è di 105.000 euro e nello specifico si tratta della manutenzione dei marciapiedi di via Pietro Lagnese stimati. 🔗 Leggi su Casertanews.it
