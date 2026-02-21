Le donne tra i Beati Paoli | l' itinerario tra i vicoli di Palermo sui passi delle protagoniste femminili del romanzo di Natoli

Le donne tra i Beati Paoli rappresentano un aspetto affascinante della storia di Palermo. Durante l'itinerario tra i vicoli, si scoprono i ruoli nascosti e le voci silenziose delle protagoniste femminili del romanzo di Natoli. È evidente come molte di loro abbiano contribuito a mantenere vivi i segreti del passato, spesso agendo nell’ombra. Camminando tra le antiche mura, si percepisce il forte legame tra le donne e le vicende di quel tempo.

L'uragano Presta contro Bruganelli, Bonolis e De Filippi, Fiorello vs il "rosicone" Pucci e gli altri gossip da leggere nel weekend Non c'è complotto senza una mente che lo tesse, né segreto che non sia stato sussurrato all'orecchio di una donna.Giovani fanciulle o diaboliche megere, seduttrici dalla bellezza ammaliante o consorti devote: sono loro le vere ombre vive che si muovono nei vicoli di una Palermo settecentesca, densa di fascino e mistero, sotto lo sguardo implacabile e silenzioso della temuta e onnipresente setta dei Beati Paoli.Nuovo appuntamento, domenica 1 marzo, con "Le donne tra i Beati Paoli", un itinerario storico-letterario per esplorare le pieghe più oscure e affascinanti del capolavoro di Luigi Natoli, ripercorrendo i passi di Violante, Gabriella, Peppa la sarda e delle altre indimenticabili protagoniste: donne complesse e ambigue, artefici di triangoli amorosi, vendette spietate e destini tragici.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Tour dei Beati Paoli: l'itinerario tra i vicoli di Palermo alla scoperta dei luoghi che hanno ispirato NatoliIl tour tra i vicoli di Palermo porta i visitatori nei luoghi che hanno ispirato Luigi Natoli nella sua descrizione dei Beati Paoli.

Il tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombeScopri il tour dei Beati Paoli tra i vicoli di Palermo e le antiche catacombe, un percorso che svela storie e leggende della città.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.