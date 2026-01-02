Solidarietà le Befane Lilt arrivano vogando per regalare le calze ai bambini

Il 6 gennaio, la Befana arriva sull'Arno con un'originale iniziativa solidale promossa da Lilt Firenze e Canottieri Comunali. In questa giornata, la tradizionale figura della Befana si presenta in modo diverso, portando calze ai bambini e sensibilizzando su temi di prevenzione e solidarietà. Un evento che unisce tradizione e impegno sociale, offrendo un momento di festa e consapevolezza per tutta la famiglia.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.