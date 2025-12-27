L’ultimo sabato del 2025 riserva un doppio importante appuntamento agli appassionati del Circo Bianco. La Coppa del Mondo di sci alpino torna in pista per il SuperG maschile di Livigno, partenza prevista alle 11:30, e per lo slalom gigante femminile di Semmering, le due manche inizieranno alle 10:00 e alle 13:00. La località valtellinese, al debutto assoluto sul palcoscenico più prestigioso, sostituisce, pur se con una sola gara, il tradizionale appuntamento di Bormio: la leggendaria Stelvio è stata infatti preservata perché teatro delle gare della rassegna olimpica. Marco Odermatt guida la classifica di specialità con 225 punti e, dopo l’inattesa sconfitta subita in Val Gardena da Jan Zabystran, proverà a ribadire la sua supremazia e a ristabilire le gerarchie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Semmering e superG Livigno, tv, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, tv, streaming

Leggi anche: A che ora lo sci alpino oggi: startlist superG Val Gardena, tv, streaming

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Startlist discesa Val d’Isere 2025: orario, tv, programma, streaming, pettorali delle italiane; C'è l'incognita meteo sul secondo super-g di CdM: numeri bassi per le azzurre, la startlist della sfida bis sulla 'O.K.'; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Alta Badia, startlist, streaming; Tra Odermatt e von Allmen tanto azzurro: ecco la startlist del super-g in Val Gardena e Franzoni....

A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Semmering e superG Livigno, tv, streaming - L'ultimo sabato del 2025 riserva un doppio importante appuntamento agli appassionati del Circo Bianco. oasport.it

Quando lo sci alpino oggi in tv: orari slalom Alta Badia, startlist, streaming - La Coppa del mondo di sci alpino torna protagonista, in un insolito lunedì, con l'ultima gara prima della breve pausa per le festività natalizie. oasport.it

Sci alpino oggi in tv, slalom maschile in Alta Badia: a che ora e dove vederlo in diretta - Lo slalom speciale maschile in Val Badia si disputa oggi, lunedì 22 dicembre, con prima manche alle 10 e seconda alle 13:30 e sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai 2 e RaiSport in base alle ... today.it