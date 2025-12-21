La Coppa del Mondo di sci alpino si appresta a vivere una giornata di gare con lo startlist per il gigante di Alta Badia e il superG di Val d’Isère. Gli appassionati potranno seguire gli eventi in diretta tv e streaming, vivendo momenti di grande tensione e competizione. A che ora lo sci alpino oggi: startlist gigante Alta Badia e superG Val d’Isere, tv, streaming.

La Coppa del Mondo di sci alpino è pronta ad offrire una domenica di grande spettacolo: emozionanti battaglie sul filo dei centesimi sono pronte a far trepidare tutti gli appassionati. In programma, in due località storiche del Circo Bianco, altrettante gare importanti: gli uomini gareggiano in Alta Badia per il tradizionale slalom gigante prenatalizio, orario di inizio delle due manche alle 10 e alle 13:30, le donne si misurano in Val d’Isère con il SuperG, partenza in programma alle 11:00, prova che conclude il fine settimana dedicato alle discipline veloci. Il tradizionale tracciato della Gran Risa ospita il quinto appuntamento stagionale dedicato agli specialisti dei pali larghi. 🔗 Leggi su Oasport.it

