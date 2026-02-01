Bibbiena un’edizione del Carnevale storico tra novità e inaspettate conferme

La prossima settimana Bibbiena si prepara a ospitare il Carnevale storico, in programma il 14, 15 e 17 febbraio. L’evento richiama molti visitatori e si annuncia ricco di sorprese, tra novità e conferme che già attirano l’attenzione degli organizzatori.

Arezzo, 1 febbraio 2026 – Cresce l’attesa per la prossima edizione del Carnevale storic o, in programma il 14, 15 e 17 febbraio 202 a Bibbiena. Tra novità e inaspettate conferme, il programma completo sarà svelato nella sala delle bandiere di Palazzo Niccolini martedÏ 10 febbraio alla presenza della Mea e Cecc o. Visto il maltempo delle ultime settimane, gli organizzatori hanno in serbo anche alcune sorprese in ambienti coperti, tra taverne e chicche nascoste nel centro di Bibbiena, come la visita guidata ai palazzi storici prevista per domenica pomeriggio che sarà senza dubbio un’occasione per i turisti e per chi Ë alla ricerca di foto instagrammabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

