A scuola di pedagogia del bosco | tre incontri per scoprire l’educazione in natura

Famiglia nel bosco: una maestra in pensione per fare scuola ai tre bimbi - Quello dell'istruzione è uno dei nodi principali per il Tribunale dei minori ... rete8.it

Famiglia nel bosco, Tamaro difende la scuola parentale: “Quella pubblica è ritenuta luogo di indottrinamento” - A intervenire sulla vicenda dei coniugi Tevallier e dei loro tre figli, sul Corriere della Sera, è la scrittrice Susanna Tamaro, che si schiera ... tecnicadellascuola.it

Raffaele Mantegazza, docente di Pedagogia generale e sociale, racconta come la scuola possa essere vista - e temporaneamente vissuta - come una messa in scena teatrale. La metafora ci aiuta ad illuminare alcuni aspetti della relazione educativa x.com

La Scuola Internazionale di Pedagogia Clinica è ufficialmente partita Milano, Salerno e Firenze hanno già acceso il percorso. Nell’immagine, Guido Pesci, fondatore della Scuola e Direttore Scientifico di ISFAR, nel primo incontro con gli allievi di Firenze: l’in facebook

