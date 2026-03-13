A Bibbiena torna “Il Bosco in Festa”, evento promosso da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune locale. Questa è la terza edizione dell’iniziativa, che punta a mettere in risalto il patrimonio boschivo della zona e coinvolgere residenti, istituzioni e scuole in attività legate alla natura. La manifestazione si svolge nel centro cittadino e nelle aree verdi circostanti.

“Il bosco rappresenta una risorsa straordinaria per il nostro territorio – sottolinea il direttore di Coldiretti Arezzo Raffaello Betti – sia dal punto di vista ambientale ed anche economico e sociale. Con “Il Bosco in Festa” vogliamo raccontare il valore della gestione forestale e il lavoro quotidiano di chi si prende cura del bosco, mantenendo vivo un patrimonio che appartiene a tutta la comunità. La gestione sostenibile delle foreste significa tutela del paesaggio, prevenzione del dissesto idrogeologico, sviluppo delle aree interne e nuove opportunità. Coinvolgere le stesse imprese agricole e poi cittadini, famiglie e giovani è fondamentale per costruire una maggiore consapevolezza sul ruolo strategico che le aziende hanno nella gestione del bosco per il futuro del nostro territorio”. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Articoli correlati

Torna la Festa di San Giovanni Bosco: tanti gli ospiti per la 29esima edizioneORIA - Tutto pronto per la XXIX edizione della Festa di San Giovanni Bosco a Oria: si terrà venerdì 30 gennaio 2026, con inizio alle 18:30, presso il...

Leggi anche: Torna il carnevale di Bibbiena. La Mea resta Elena Lippi. Prima volta nella storia dell’evento

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Torna a Bibbiena Il Bosco in Festa

Temi più discussi: Il Festival del libro si chiude con il successo di Pera Toons; Torna all'Arezzo Fiere e Congressi la Festa dei bambini organizzata dal Calcit; Torna l'inserto Scuola & lavoro: il progetto Being della Provincia, le pagine realizzate dall'istituto Marcelli e dal Magiotti, la conclusione di Fare Impresa; Festival del libro: ecco Doggodaily e Pera Toons.

Torna a Bibbiena Il Bosco in FestaTorna a Bibbiena Il Bosco in Festa, l’iniziativa promossa da Coldiretti Arezzo in collaborazione con il Comune di Bibbiena, che giunge quest’anno alla terza edizione con l’obiettivo di valorizzare ... arezzonotizie.it

Torna il carnevale di Bibbiena. La Mea resta Elena Lippi. Prima volta nella storia dell’eventoPer la prima volta nella storia del Carnevale di Bibbiena la Mea non cambia. Elena Lippi, 24enne laureata in storia medievale e prossima alla laurea magistrale, che da anni collabora con ... lanazione.it

VALGREN TORNA A VINCERE, MA CAMBIA ANCHE LA GENERALE Michael Valgren trova la fuga giusta e conquista la tappa di Mombaroccio, tornando al successo dopo cinque anni. Dietro però succede di tutto: Isaac Del Toro attacca sui muri marchigi - facebook.com facebook

#Tottenham, #Tudor torna sui suoi passi: " #Vicario sta bene, sarà titolare contro il Liverpool" x.com