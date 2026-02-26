Home > Podcast > 2602 – Referendum, ancora uno scontro Nordio-Gratteri – Tre anni fa il naufragio di Cutro – Inter grande in Italia, ma piccola in Europa Tre anni fa il naufragio di Cutro, la strage dei migranti che costò la vita ad almeno 94 persone. Grande in Italia, ma piccola in Europa, Inter rischia di pagare a caro prezzo l’uscita dalla Champions e rivoluzionare i piani di mercato in vista dell’estate. Referendum, ancora uno scontro Nordio-Gratteri. Tra il Guardasigilli e il procuratore di Napoli nuove scintill. Il ministro anche contro Conte. Tre anni fa il naufragio di Cutro, la strage dei migranti che costò la vita ad almeno 94 persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 26/02 – Referendum, ancora uno scontro Nordio-Gratteri – Tre anni fa il naufragio di Cutro – Inter grande in Italia, ma piccola in Europa

Cutro: tre anni La notte fra il 25 e il 26 febbraio 2023 il naufragio, 94 mortiDi seguito un comunicato diffuso dal comitato 3 ottobre: A tre anni dal naufragio avvenuto nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023 sulla spiaggia...

Leggi anche: Giustizia, continua lo scontro tra Nordio e Gratteri sul referendum

Discussioni sull' argomento Referendum, in edicola sul Fatto Quotidiano del 26 febbraio il forum con i magistrati Pedio, Romanelli e Rossi; Referendum Giustizia 22-23 marzo 2026: scenari, dati e intenzioni di voto; Referendum giustizia, sondaggio: risultato legato all’affluenza; Il 26 febbraio Giuseppe Conte sarà a Cagliari per sostenere il No al referendum sulla giustizia.

MEDIASET – RETEQUATTRO * DRITTO E ROVESCIO – 26/02: «REFERENDUM SULLA GIUSTIZIA E CASO DOMENICO, DEL DEBBIO AFFRONTA LE EMERGENZE CON BONELLI E ROMANO ...Domani, giovedì 26 febbraio, torna l’appuntamento con Dritto e rovescio, talk show in onda in prima serata su Retequattro, condotto da Paolo Del Debbio. In apertura, il referendum sulla giustizia, c ... agenziagiornalisticaopinione.it

Referendum, Gratteri: "Giovani magistrati preoccupati per separazione carriere". Replica del ministro Nordio: "Rammaricati per ennesima sterile polemica" - facebook.com facebook

Nordio evita Mattarella e Gratteri dopo le polemiche sul referendum: salta l’inaugurazione della Scuola della magistratura a Napoli. Al suo posto manda il viceministro Sisto x.com