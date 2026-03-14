836mila euro per la Protezione Civile | formazione al 50°

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha annunciato che nel 2026 investirà oltre 836 mila euro per la formazione dei volontari della Protezione Civile. Attualmente, circa il 50% delle attività di formazione sono state completate. La somma destinata servirà a migliorare le competenze e la preparazione del personale volontario coinvolto nelle operazioni di emergenza.

La Regione Friuli-Venezia Giulia destinerà oltre 836 mila euro per potenziare la formazione dei volontari della Protezione Civile nel corso del 2026. Questa misura, proposta dall’assessore Riccardo Riccardi e approvata dalla giunta, mira a rafforzare le capacità operative delle associazioni di volontariato attraverso esercitazioni pratiche, campi scuola residenziali e progetti di sensibilizzazione rivolti ai giovani. L’intervento coprirà spese logistiche essenziali come il vettovagliamento, il noleggio di mezzi, il consumo di carburante e la fornitura di dispositivi di protezione individuale. La decisione assume un significato particolare in vista del cinquantesimo anniversario del terremoto che ha segnato profondamente la storia regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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