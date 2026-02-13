Il nome di Calci e il recente intervento della Protezione Civile nelle scuole sono collegati da un episodio importante. Mercoledì, la Protezione Civile ha tenuto un ciclo di incontri nelle classi della scuola media Giunta Pisano, provocando una maggiore consapevolezza tra gli studenti. La decisione di coinvolgere i giovani nasce dalla volontà di prepararli a fronteggiare eventuali emergenze. Le lezioni si sono svolte con la partecipazione di rappresentanti locali e associazioni di volontariato, che hanno portato esperienze dirette e consigli pratici.

Calci (PI), 13 febbraio 2026 – Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Calci, in sinergia con l’Istituto Comprensivo “Ilaria Alpi”, ha incontrato tutte le classi della scuola media Giunta Pisano per parlare di protezione civile con la vicesindaca facente funzione Valentina Ricotta, l’assessore Luca Fanucci, la referente tecnica comunale Silvia Lorenzoni, e le associazioni locali di protezione civile, il GVA Logli Paolo di Calci e l’Associazione Nazionale VVF Volontari - Sez. Naz. Unità Cinofile K9. Gli incontri informativi si sono svolti giovedì 5, lunedì 9 e mercoledì 11 febbraio. Tra i vari argomenti trattati le allerte meteo e il funzionamento dei sistemi di protezione civile e di antincendio boschivo, con ragazzi e ragazze che non hanno mancato di mostrare interesse e di fare domande, prendendo spunto anche da esperienze personali o dai più recenti fatti di cronaca. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Calci, la Protezione Civile entra in classe: concluso il nuovo ciclo di formazione

Protezione Civile in classe: conclusa l'edizione 2026 con gli studenti calcesani Anche quest’anno l’amministrazione comunale di Calci, in sinergia con l’Istituto Comprensivo ‘Ilaria Alpi’, ha incontrato tutte le classi della scuola media ‘Giunta Pisano’ per parlare di protezione civile con la vicesindaca facente funzioni Valentina Ricotta, l’assessore Luca Fanucci, la direttrice scolastica e i volontari delle associazioni locali, che hanno spiegato ai ragazzi come comportarsi in caso di emergenze e calamità.

